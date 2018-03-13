В Баку ограничат движение на ряде улиц

БАКУ /Trend/ - 14, 15 и 16 марта с 00.00 до 06.00 в Баку ограничивается движение транспортных средств на участках от пересечения улиц Ш.Гурбанова и С.Аскеровой до улицы М.Физули, а также на участке от пересечения улиц М.Физули и Ш.Гурбанова до проспекта Н.Нариманова.

Об этом во вторник сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Движение на указанных улицах будет ограничено в связи с проведением работ по благоустройству и реконструкции на бывшей «Советской» в Ясамальском районе Баку.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.