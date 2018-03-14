Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Ночью и утром в отдельных местах туман, морось. Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В некоторых северных и восточных районах страны ночью прогнозируются осадки. Местами туман. Порывистый восточный ветер.

Ночью - 1-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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