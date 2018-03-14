В субботу в Баку откроется четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»

БАКУ /Trend/ - Четвертый центр транспортного обмена в Баку - «Дарнагюль» будет введен в эксплуатацию 17 марта, сообщили в среду в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В связи с началом функционирования нового центра сюда будет перенесена конечная остановка маршрутных автобусов, направляющихся из бакинских сел и поселков до станции метро «Азадлыг».

Создание нового центра призвано предотвратить хаотичное движение транспорта в районе станции метро «Азадлыг» и снизить плотность транспортного потока в часы пик.

В центре транспортного обмена отремонтированы тротуары, обновлено асфальтовое покрытие, установлены дорожные знаки и павильоны для пяти автобусных остановок, нанесена дорожная разметка.

После сдачи центра в эксплуатацию в течение дня пассажиров будут обслуживать 112 автобусов, курсирующих по 11 маршрутам.

На территории центра также выделены места для стоянки такси.

Напомним, что в настоящее время в Баку функционируют три центра транспортного обмена – «Кероглу», «28 Мая» и «Локбатан».

Следующий такой центр планируется создать вблизи Международного автовокзального комплекса.

Кроме того, в некоторых селах и поселках Баку также планируется создать центры транспортного обмена меньшего размера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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