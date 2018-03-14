Украинский спортсмен рассказал о впечатлениях от Национальной арены гимнастики в Баку (ФОТО)

14 марта 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку, где пройдут соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, великолепна и позволяет проводить соревнования на помосте, сказал Trend в среду украинский гимнаст Андрей Сеничкин.

Он отметил, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку – это первый крупный старт сезона.

"До этого я выступал на ряде этапов Кубка мира в Словении, Германии, и вот, наконец-то, в первый раз приехал в Баку. Впечатления очень приятные. Вчера ездили в город, погуляли. Баку - очень красивый город. Гимнастический зал также великолепен. Отмечу, что из восьми этапов Кубка мира только Париж и Баку проводят соревнования на помосте. Организация соревнований здесь очень хорошая", - сказал Сеничкин.

Гимнаст рассказал, что будет выступать только на одном снаряде.

"Я буду соревноваться в упражнениях на коне и ставлю задачей-минимум попадание в финал. В целом Украина представлена достаточно широко – четыре гимнаста в мужской гимнастике и четыре спортсменки в женской", - сказал Сеничкин.

С 15 по 18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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