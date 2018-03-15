На соревнованиях в Баку все организовано на высоком уровне - грузинский гимнаст

15 марта 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях в Баку все организовано на высоком уровне, сказал Trend в четверг грузинский гимнаст Константин Кузовков.

По его словам, он остался доволен своим выступлением в квалификации вольных упражнений на Кубке мира по спортивной гимнастике.

"Получилось нормально выступить. В начале было небольшое волнение, подкашивались ноги, но прошел комбинации хорошо, хотя и грязно, на мой взгляд. Я остался на третьей позиции и вышел в финал. Надеюсь, завтра выиграть или хотя бы быть в тройке", - сказал Кузовков.

Он отметил также замечательную атмосферу на турнире.

"В прошлом году я впервые выступал на этом старте, в Баку все на высоком уровне. Завтра буду делать опорный прыжок и постараюсь выйти в финал", - сказал Кузовков.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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