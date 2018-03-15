Определились финалисты Кубка мира в Баку в упражнениях на кольцах

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах.

В финал пробились греческие гимнасты Элефтериос Петруниас и Константинос Константинидис, японские спортсмены Кадзума Кайа и Фуйа Маэно, китайский атлет Синью Лан, турок Ибрагим Чолак, представитель Нидерландов Казимир Шмидт и Илья Яковлев из Беларуси.

Азербайджан не был представлен в данных упражнениях.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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