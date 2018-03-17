Японский гимнаст выиграл в Баку "золото" Кубка мира в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - Японский гимнаст Кадзума Кайа в субботу в Баку выиграл золотую медаль Кубка мира в вольных упражнениях.
В финале он набрал 14,233 балла.
Второе место с результатом 14,200 балла занял представитель Украины Владимир Грибук, а "бронза" досталась словенцу Року Кларова, набравшему 14,000 балла.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.
Сегодня проходят финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан в финалах среди женщин представляют Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.
Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.
Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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