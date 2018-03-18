Беларуси есть чему поучиться у азербайджанских друзей - посол

18 марта 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Я всегда с большим удовольствием прихожу в Национальную арену гимнастики в Баку, сказал в воскресенье Trend посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

По его словам, арена всегда была весьма счастливой для выступлений белорусских спортсменов.

"Сегодня мы тоже выиграли золотую медаль, а накануне еще и серебряную. И вообще здесь присутствует хорошее ощущение спорта, мира, красоты, и это всегда радует. После тяжелого рабочего дня приятно приходить сюда, просто чтобы получить удовольствие и насладиться красотой спорта", - сказал Ахрамович.

Он отметил, что Беларусь очень внимательно изучает спорт Азербайджана.

"Мы активно изучаем ваши успехи, вашу методику проведения соревнований, потому что в 2019 году в Минске будут проводиться Европейские игры, и нам приятно, что у азербайджанских друзей есть чему поучиться", - сказал Ахрамович.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Авторы: Максим Цурков, Анвар Мамедов)

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