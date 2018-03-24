Ограничивается автодвижение на одной из улиц Баку

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера будет частично ограничено на короткое время автомобильное движение по ул. Тебриз в Баку, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в субботу.

Движение автотранспорта будет ограничено от пересечения вышеназванной улицы с улицей Ага Нейматуллы и до ее пересечения с улицей Ахмеда Раджабли.

Ограничение вводится в связи с заменой бетонно-асфальтового покрытия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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