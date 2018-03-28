В посольстве России в Баку приспущен государственный флаг и открыта книга соболезнований

БАКУ /Trend/ - В связи с днем траура, объявленным из-за многочисленных человеческих жертв во время пожара, произошедшего 25 марта в Торговом центре в Кемеровской области, сегодня в посольстве России в Баку приспущен государственный флаг.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении 28 марта днем траура в России.

Согласно распоряжению президента, в госучреждениях внутри и за пределами страны приспущены государственные флаги России.

В связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово в посольстве России в Азербайджане (город Баку, улица Бакиханова, дом 17) открыта книга соболезнований.

Запись в книге можно сделать 28 марта текущего года – с 15:00 до 18:00 и 29 марта текущего года – с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.

Отметим, что в результате пожара, произошедшего в Торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, погибли 64 человека, в том числе, 41 детей.

Сегодня число пострадавших достигло 76 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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