В Баку будет сдано самое большое студенческое общежитие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе министерства образования Азербайджана на территории, находящейся на балансе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, продолжается строительство комплекса общежития, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В общежитии, строящемся по самым современным стандартам, возможность разместиться получат не только студенты этого университета, но на основании соответствующей квоты и студенты, обучающиеся в других бакинских вузах и нуждающиеся в общежитии.

Общежитие рассчитано примерно на 800 студентов и преподавателей.

Общая площадь общежития составляет более 21 тысячи квадратных метров, расположено оно на территорию в 0,8 гектара.

В здании будут функционировать библиотека, читальный зал, комнаты отдыха, прачечная, столовая и фитнес-зал.

Общежитие планируется сдать в следующем учебном году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.