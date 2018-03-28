В Баку состоялось награждение победителей выставки "Весенняя свежесть красок" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Праздник Новруз широко отмечается в Азербайджане. Он вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Новруз в нашей стране всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства.

Празднику Новруз присущи свои обычаи и символы, одним из которых являются раскрашенные яйца. По древней традиции, для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит наступил Новый год.

Сегодня в Баку на территории Приморского бульвара состоялась церемония награждения победителей выставки на открытом воздухе под названием "Rənglərin bahar təravəti" ("Весенняя свежесть красок"), проводимой при организационной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства "Весенняя свежесть красок" стартовала 19 марта. В ходе ее участники – молодые художники раскрасили макеты праздничных яиц. Большинство работ выполнены в ярких красках с использованием национальных мотивов и сюжетов, посвященных празднику Новруз.

Проект осуществлялся Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева совместно с Управлением Приморского бульвара, Азербайджанской государственной академией художеств и ООО "FAB Краска и химическая промышленность".

В проекте приняли участие студенты Азербайджанской государственной академии художеств, а также профессиональные художники и художники-любители из Баку и регионов страны. Цель проекта, проводимого в дни празднования Новруза, – сохранение национальных традиций, а также поддержка творческой молодежи.

В своем выступлении на мероприятии ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член НАНА, народный художник Омар Эльдаров отметил, что проект – это праздник для творческой молодежи, возможность проявить и продемонстрировать свои художественные способности.

"Студенты Академии художеств рады принимать участие в проекте, посвященном празднику Новруз. Ведь Новруз – это новый год, новая жизнь, возрождение природы. Проект еще раз продемонстрировал насколько талантливы представители молодого поколения Азербайджана, с каким энтузиазмом они откликаются на предложение принять участие в мероприятиях, где можно применить творческую фантазию, выразить свои идеи. Считаю, что у проекта большой успех, в его рамках представлены замечательные, креативные работы, которые раскрывают потенциал молодых художников", - отметил Эльдаров.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за реализацию многочисленных проектов в сфере культуры и искусства.

Эксперт Фонда Гейдара Алиева по вопросам искусства Эмин Мамедов подчеркнул, что Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева проводит очень большую работу по поддержке культуры и искусства в Азербайджане.

Представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова отметила большую роль Фонда Гейдара Алиева в деле сохранения национально-духовных ценностей нашего народа и широкой пропаганды азербайджанской культуры во всем мире.

Было подчеркнуто, что со дня создания Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева реализовало ряд социальных проектов, направленных на популяризацию национально-духовных ценностей, а также выявлению и поддержки талантливых представителей молодежи в регионах.

Руководитель ООО "FAB Краска и химическая промышленность" Кянан Магеррамов отметил, что работы представленные на выставке вызвали большой интерес как у жителей Баку, так и многочисленных гостей города. В рамках проекта создано около 70 прекрасных работ.

В течение трех дней выставки было проведено голосование, в ходе которого многочисленные жители и гости города выбирали наиболее понравившуюся им работу. Путем данного голосования были определены победители.

Далее состоялась церемония награждения победителей. Первое место заняла Ульвия Алиева, второе - Жаля Азизова, третье - Рима Ализаде. Также были названы имена участников, удостоенных поощрительных мест. Им были вручены награды и дипломы.

Наряду с этим все участники выставки были удостоены наград, подарков и сертификатов.

Отметим, что в проекте принимали участие художники не только из Баку, но и из регионов. Так обладательница третьего места Рима Ализаде является представительницей Исмаиллинского района.

"На выставке я представила 3D работу, посвященную шахматам. Для меня большая честь стать победителем конкурса. Принимать участие в подобном проекте очень интересно. Хочу, чтобы таких выставок было еще больше, ведь у нас очень много молодых талантливых художников, которых подобные проекты вдохновляют на создание интересных и ярких работ", - сказала Ульвия Алиева.

"На выставке экспонируется много замечательных работ. Прекрасно, что молодым авторам представлена возможность выразить свои мысли, продемонстрировать способности. Это дает всем нам большой стимул для дальнейшей работы", - сказала Жаля Азизова.

"Впервые участвую в подобной выставке, о проведении которой я узнала посредством Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева. Проведение выставки считаю очень интересной идеей, объединяющей талантливых представителей молодежи. Для всех участников были созданы прекрасные условия для творчества, за что я хочу выразить признательность организаторам проекта", - добавила Рима Ализаде.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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