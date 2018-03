UNEC совместно с Зигенским университетом дает старт весенней школе – "Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC дан старт Весенней школе, организованной в рамках проекта “EE-KEY-AZ предпринимательское образование: создание в Азербайджане рабочих мест и как основной фактор занятости», сообщает вуз в четверг.

Пятидневная весенняя школа будет проходить по теме «Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса». Занятия в весенней школе будут проводиться под руководством профессора Зигенского университета Германии Петра Муга (Petra Moog) с участием магистров UNEC и Зигенского университета. В качестве докладчика из Германии приглашен директор Института предпринимательства, МСП и бизнеса семьи Берлинской школы экономики и права, профессор Биргит Фелден.

Также в рамках весенней школе руководители и специалисты бизнес структур Азербайджана поделятся своим опытом с участниками, проведут лекции по теме последних тенденций в экономике страны. В течение весенней школы будут организованы экскурсии с целью ознакомления участников с деятельностью производственных предприятий страны.

В конце магистры в соответствии с результатами подготовленного бизнес плана будут оценены и получат кредиты.

Примечание: Совместный проект UNEC с Зигенским университетом Германии “EE-KEY-AZ предпринимательское образование: создание в Азербайджане рабочих мест и как основной фактор занятости» (“Project EE-KEY-AZ: Entrepreneurship Education: A Key to Job Creation and Employability in Azerbaijan”) принят в связи с финансированием DAAD. Срок реализации проекта четыре года.

