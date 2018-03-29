Сотрудничество БВШН с компанией GUNT успешно продолжается

29 марта 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с директором по продажам и развитию бизнеса известной немецкой компании G.U.N.T. Geratebau GmbH (GUNT) Хейко Лентфером. В ней также приняли участие менеджер по снабжению компании Caspian Lab Сафа Гаджиев и ответственные сотрудники Высшей школы, сообщает вуз в четверг.

В ходе встречи Эльмар Гасымов выразил удовлетворение успешным развитием сотрудничества вуза с компанией GUNT, которая, в частности, специализируется на производстве и поставках демонстрационного и экспериментального учебно-лабораторного оборудования. Ректор сказал, что оснащенные компанией лаборатории для студентов БВШН играют большую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов-инженеров. Как отметил директор по продажам и развитию бизнеса Хейко Лентфер, он доволен результатами своего очередного визита в Баку и прежде всего в БВШН. По его словам, Высшая школа является крупнейшим партнером компании на Кавказе, сотрудничеству с которой руководство G.U.N.T. Geratebau GmbH придает большое значение.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления партнерских связей БВШН с компанией, в том числе касающиеся использования и обслуживания предоставленного GUNT оборудования в уже имеющихся в Высшей школе учебно-исследовательских лабораториях, а также создания новых лабораторий.

За годы сотрудничества, которое началось в 2011 году, компанией проведена большая работа по оснащению учебных лабораторий вуза в соответствии с современными международными стандартами. Высокотехнологичное оборудование, произведенное G.U.N.T. Geratebau GmbH, установлено в новом кампусе Бакинской высшей школы нефти, торжественное открытие которого состоялось в мае прошлого года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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