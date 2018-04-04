В Баку пройдет еще один глобальный форум (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку был подписан меморандум о проведении Глобального форума молодых лидеров специального олимпийского движения.

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент Специального Олимпийского комитета Европы/Евразии Дэвид Евангелиста, президент Специального Олимпийского комитета Азербайджана Шахин Алиев, депутаты и другие лица.

Выступивший на церемонии Рагимов сказал, что Азербайджан признан в мире как спортивная страна и этот форум станет новой страницей в истории национального спорта. Министр отметил, что Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения пройдет в Баку с 24 по 28 сентября и станет отражением внимания и заботы о людях с умственными и физическими недостатками. Форум придаст большую силу людям, которые чувствуют себя изолированными от общества.

В форуме примут участие около 300 представителей молодежи и среднего поколения из 30 стран. Специальное олимпийское движение отметит в этом году свое 50-летие.

Министр сказал, что форум станет демонстрацией внимания и заботы о лицах с ограниченными умственными и физическими возможностями.

«Форум придаст веру и большое вдохновение людям, чувствующим себя изолированными от общества. В форуме примут участие около 300 представителей молодого и среднего возраста из 30 стран. В этом году Специальное олимпийское движение отмечает свое 50-летие», - сказал Рагимов.

Отметив, что испытывает чувство гордости в связи с пребыванием в Азербайджане, Евангелиста выразил признательность главе государства Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о развитии спорта в стране и молодежи. Он подчеркнул, что Баку - отличное место для проведения этого грандиозного проекта, прекрасные результаты которого будут незабываемы.

"Это мероприятие, посвященное 50-летию структуры, запомнится важным призывом. Мы призываем представителей интеллигенции, молодых лидеров, деятелей культуры всецело воспользоваться потенциалом молодежи для поощрения инклюзивности", - сказал Евангелиста.

Затем Азад Рагимов и Дэвид Евангелиста подписали меморандум.

Отметим, что пятидневный форум поддерживается правительством Азербайджана. Мероприятие придаст импульс усилению внимания к данной сфере в странах-участницах. Он также стимулирует реализацию молодежных социальных проектов в рамках Специального олимпийского движения. В рядах Специального олимпийского движения, которое берет начало с 1968 года, состоит около пяти миллионов членов, а также партнеры из 170 стран мира.

Специальное олимпийское движение в Азербайджане, основа которого была заложена в 1990 году, на сегодняшний день объединяет около пяти тысяч спортсменов, которые принимают участие в различных соревнованиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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