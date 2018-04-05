БАКУ /Trend/ - В Бакинский зоопарк привезли новых животных.

Об этом в четверг сказал директор зоопарка Азер Гусейнов.

Гусейнов отметил, что на основе договора с Московским зоопарком в Бакинский зоопарк привезены одна пара дагестанских туров, три фазана, три мандаринки, один питон.

Директор сказал, что в настоящее время в зоопарке проводятся ремонтно-строительные работы. Гусейнов отметил, что если после завершения ремонтных работ останется место, может быть рассмотрен вопрос о поступлении новых животных.

Отметим, что ранее Trend сообщил, что на основе договора с Ташкентским зоопарком в Бакинский зоопарк привезли одну ламу, одного гривистого барана, одного розового пеликана, одного ворона и одного крупного филина.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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