Baku Media Center организует съемки и видеотрансляцию Чемпионата мира по велоспорту 2018 UCI BMX

9 апреля 2018 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Baku Media Center организует съемки и прямую трансляцию Чемпионата мира по велоспорту 2018 UCI BMX, который пройдет в Азербайджане в июне этого года. Эта трансляция позволит любителям спорта смотреть велогонки Baku BMX 2018 по ведущим спортивным каналам в прямом эфире, сообщили Trend в понедельник в компании.

Чемпионат организован Международным союзом велосипедистов (UCI) и Федерацией велоспорта Азербайджана (AzVİF). Спортивное мероприятие состоится 5-9 июня в BMX Velopark в Баку.

Ожидается, что в чемпионате примут участие около двух тысяч велосипедистов из более чем 50 стран мира.

Во время этого престижного международного мероприятия Baku Media Center также предоставит услуги видеосъемки и фотосъемки. Кроме того, компания создаст рекламное видео до начала чемпионата и это промо-видео будет транслироваться по ведущим спортивным каналам.

Основная съемка будет проводиться с помощью 16-камерного переносного телевизионного комплекса. Кроме того, новое техническое оборудование компании будет использоваться для высококачественной съемки во время гонки.

Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Компания имеет большой опыт трансляции ряда местных и международных мероприятий.

До этого Baku Media Center организовал прямую трансляцию велопробега Tour d'Azerbaidjan из Баку и регионов, предоставив болельщикам возможность напрямую наблюдать за соревованиями на канале Eurosport.

Более подробную информацию о Baku Media Center можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, Facebook, Youtube, LinkedIn, и İnstagram

(Текст: Кямаля Сеидова)

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