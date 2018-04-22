Сегодня проводится экзамен по азербайджанскому языку для выпускников русского сектора

22 апреля 2018 08:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) согласно правилам приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в воскресенье проводит тестовый экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены не на азербайджанском языке. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

Экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих вступительные экзамены не на азербайджанском языке, будет проводиться, в целом, в 17 экзаменационных центрах в городах Баку, Сумгаит, Нахчыван, Гянджа, Шеки, Барда, Гёйчай, Лянкяран, Ширван и Хачмаз.

На экзамене абитуриентам будут представлены 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неверные ответы не влияют на результат правильных ответов. На экзамене можно получить оценку "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". Для получения оценки "удовлетворительно" набранный абитуриентами балл не должен быть меньше 15.

В этом экзамене примут участие абитуриенты, подтвердившие форму "Электронное заявление абитуриента" до 23:59 10-го апреля. Абитуриенты русского сектора, подтвердившие свои заявления с 11 по 30 апреля, смогут участвовать лишь на втором экзамене по азербайджанскому языку. Абитуриенты, получившие на экзамене оценку "неудовлетворительно" или не участвовавшие на экзамене по различным причинам, смогут принять участие на вотором экзамене по азербайджанскому языку, который состоится 10 июня 2018 года (регистрация с 18 по 29 мая).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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