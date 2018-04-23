Надеемся выйти в финал AGF Junior Trophy - литовский тренер

23 апреля 2018 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Надеемся выйти в финал AGF Junior Trophy, сказала в понедельник Trend тренер юношеской команды Литвы по художественной гимнастике Эрика Чипкене.

По ее словам, гимнастки могли бы выступить и лучше, но хорошему выступлению помешали нервы и подготовка.

“Думаю, что сможем выйти в финалы в одном или нескольких упражнениях. Но считаю, что девочки могли бы выступить и лучше. Помешали нервы и недостаточная подготовка. У нас в Литве нет таких условий, как в Баку”, - сказала литовский тренер.

Чипкене также отметила высокий уровень организации соревнований.

“Все на очень высоком уровне. Прекрасный зал, условия просто замечательные. В целом соревнования организованы на очень высоком уровне”, - сказала Чипкене.

Отметим, что после выступлений первой группы гимнасток литовские спортсменки идут на втором месте в командном зачете и имеют шансы на выходы в финал по отдельным упражнениям.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня определятся победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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