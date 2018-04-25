В БГУ наградили победителей Соревнования знаний, посвященного 100-летию АДР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась заключительная церемония награждения победителей Соревнования знаний, проведенного в рамках проекта "Группы SABAH" министерства образования и посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов отметил, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики» и проведение соревнований в этой связи будет способствовать совершенствованию системы образования в Азербайджане. Говоря о мероприятиях в рамках проекта "Группы SABAH", ректор высоко оценил деятельность этих групп и отметил, что в БГУ реализованы многие соответствующие масштабные проекты. Высоко оценив победу студентов БГУ во всех трех категориях соревнований, академик пожелал им успехов.

На церемонии награждения выступил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, отметивший, что проведенные соревнования являются большим шагом в развитии студентов, углублении и укреплении их знаний, в профессиональной подготовке молодежи, их адаптации к конкурентной среде в будущем.

Руководитель Исполнительного комитета SABAH Шахин Сеидзаде, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ), профессор Джафар Джафаров и исполняющий обязанности ректора Азербайджанского технического университета (АТУ) Халиг Яхудов говорили о положительных результатах таких проектов.

В конце мероприятия состоялась церемония награждения победителей Соревнования знаний. В соревновании по математике победили студенты БГУ: первое место занял Сулейман Багиров, вторым стала Айтадж Набиева, третьей – Афсана Рзазаде.

В категории преподавательство первой стала Тамара Алиева (БГУ), второй - Нармин Махмудова (АГПУ), третьей - Нармин Сафарова (Азербайджанский университет языков).

По информационным технологиям победителями признаны соответственно студенты Сулейман Багиров (БГУ), Джавид Асадуллаев (АТУ), Шафаг Асланзаде (БГУ).

Отметим, что Соревнования знаний, прошедшие с участием 520 студентов групп SABAH из восьми вузов страны, состояли из двух этапов и финала. Первый тур соревнований по математике прошел в БГУ, по преподавательству – в АГПУ, по информационным технологиям – в АТУ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.