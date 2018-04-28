В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1

28 апреля 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилась квалификация чемпионата Формулы 1 2018 года - Гран-при Азербайджана.

Себастьян Феттель из команды Ferrari завоевал поул. Его результат составил 1:41.498.

На старте Гран-при Азербайджана в Баку пилоты займут следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677

3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837

4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994

6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490

7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523

8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547

9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066

10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351

11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585

12. Сергей Сироткин (Williams) - 1.43.886

13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010
14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074
15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759
16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489
17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541

19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354
20. Ромен Грожан (Haas)

В квалификации приняли участие 20 гонщиков.

Ввиду того, что гонщик Renault Нико Хюлькенберг оштрафован, Гран-при он начнет на пять позиций позади, то есть с 14 позиции.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

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Azernews Newspaper
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