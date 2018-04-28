В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1

13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010

14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074

15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759

16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489

17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496

18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541

19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354

20. Ромен Грожан (Haas)

В квалификации приняли участие 20 гонщиков.

Ввиду того, что гонщик Renault Нико Хюлькенберг оштрафован, Гран-при он начнет на пять позиций позади, то есть с 14 позиции.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.