В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилась квалификация чемпионата Формулы 1 2018 года - Гран-при Азербайджана.
Себастьян Феттель из команды Ferrari завоевал поул. Его результат составил 1:41.498.
На старте Гран-при Азербайджана в Баку пилоты займут следующие позиции:
1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677
3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837
4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911
5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994
6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490
7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523
8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547
9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066
10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351
11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585
13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010
14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074
15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759
16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489
17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541
19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354
20. Ромен Грожан (Haas)
В квалификации приняли участие 20 гонщиков.
Ввиду того, что гонщик Renault Нико Хюлькенберг оштрафован, Гран-при он начнет на пять позиций позади, то есть с 14 позиции.
Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.
С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.
И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.
Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.
Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".
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