В Гяндже состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В концертном зале Гянджинской государственной филармонии в субботу состоялась церемония открытия Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Азертадж, мероприятие, проходившее при совместной организационной поддержке Министерства культуры и Исполнительной власти города Гянджа, открыл глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев. Он поздравил всех любителей культуры по случаю проведения впервые на родине Низами Международного музыкального фестиваля «Нежность», посвященного памяти академика Зарифы Алиевой.

Было отмечено, что Гянджа, являющаяся одним из культурных и научных центров древнего Востока, сегодня благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева переживает новый этап своего развития. Отметив, что за последние годы в Гяндже успешно реализован ряд международных проектов, Эльмар Велиев довел до внимания, что в 2013 году мероприятия Мадридского клуба, Международного центра Низами Гянджеви были проведены в этом городе. Также Гянджа в 2016 году была избрана молодежной столицей Европы, а в 2017-м - столицей культуры Содружества независимых государств.

Глава Исполнительной власти подчеркнул, что, как продолжение таких мероприятий, Гянджа в 2018 году выдвинула свою кандидатуру для получения титула Спортивный город Европы.

Отметив, что в Гяндже в последнее время сдано в эксплуатацию множество центров культуры, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеир Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли особо подчеркнул Гянджинскую государственную филармонию, которая была открыта в прошлом году при участии главы государства. Он отметил, что в этом величественном центре культуры, который своим грандиозным архитектурным стилем производит приятное впечатление как на местных, так и на иностранных гостей, можно проводить любые международные мероприятия.

Рассказывая также о воспоминаниях, связанных с выдающимся ученым-офтальмологом Зарифой Алиевой, Фархад Бадалбейли сказал: «Поскольку этот фестиваль посвящен памяти Зарифы Алиевой, мероприятие мы назвали «Нежность». Зарифа ханум действительно была великим ученым, в то же время очень любила музыку. Сама играла на пианино. Из их дома всегда раздавалась музыка. Этот фестиваль, посвященный памяти Зарифы ханум, будет носить традиционный характер».

На церемонии открытия фестиваля выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением народного артиста Азербайджанской Республики Рауфа Абдуллаева. На концерте, наряду с народными артистами Азербайджана Фархадом Бадалбейли (фортепьяно) и Самиром Джафаровым (тенор), заслуженными артистами Сабиной Асадовой (меццо-сопрано) и Фаридой Мамедовой (сопрано), Теймуразом Гугушвили (тенор, Грузия), Ольгой Нагорной (сопрано, Украина), Айгюн Байрамовой (ханенде), Эхтирамом Гусейновым (ханенде), Джейлой Сейидовой (виолин), Талехом Яхъяевым, солистами Государственного академического большого театра Российской Федерации Игорем Коростылевым и Анастасией Барун, в исполнении других известных музыкантов прозвучали также произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, народная музыка.

На фестивале, который продлится до 30 апреля, примут участие выдающие музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из Азербайджана, России, США, Украины, Грузии. На фестивале Российская Федерация будет представлена коллективом Государственного Большого театра России. Художественный руководитель фестиваля - Фархад Бадалбейли.

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