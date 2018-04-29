Азербайджан является лидером в организации спортивных турниров - румынский дипломат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является лидером в организации спортивных турниров, сказал Trend в воскресенье советник посольства Румынии в Азербайджане Чиприан Мирика.

По его словам, проведение спортивных состязаний является важным для развития любой страны.

"Я общался с румынской делегацией, и они впечатлены условиями, созданными в Баку, Национальной ареной гимнастики, а также организацией турнира. Все происходит вовремя, с профессиональным подходом. Мне жаль, что у нас в Румынии нет таких гимнастических объектов. Наши гимнастки обожают приезжать в Баку, а я очень люблю посещать соревнования в арене гимнастики и поддерживать своих соотечественниц", - сказал Мирика.

Он отметил, что верит в большое будущее азербайджанской гимнастики.

"С такими объектами, школами, тренерами будущее за вами. Победы обязательно придут. Спортсмены здесь очень хорошие", - сказал советник.

Он также высоко оценил церемонию открытия.

"Использование национальных элементов очень впечатляет", - сказал Мирика.

Он отметил, что каждый год в Азербайджане проходят мероприятия мирового уровня.

"В 2012 году здесь был проведен конкурс "Евровидение", в 2015 году - Европейские игры, с 2016 года проводится Гран-при Формулы 1, а в 2017 году Азербайджан провел Исламские игры, в этом году будут проведены чемпионаты мира по BMX и дзюдо. Поэтому страна является настоящим лидером в организации спортивных турниров международного уровня. Это, в свою очередь, приносит большую пользу", - сказал Мирика.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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