В Азербайджане будет создан первый на Южном Кавказе биосферный резерват

4 мая 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана завершается подготовительная работа по созданию биосферного резервата (заповедника) Загататала-Балакен.

Об этом в пятницу сказал журналистам замдиректора департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде.

По его словам, в данном регионе действует заповедник площадью более 40 тысяч гектаров.

«На базе данного заповедника планируется создание первого биосферного резервата на Южном Кавказе. Сюда также будут входить территории, прилегающие к заповеднику. Работу планируется завершить до 2021 года. Работа начнется после того, как будет выбрана компания по осуществлению этого проекта», - сказал Ализаде.

Что касается национального парка в Гызыагаджском заповеднике, то Ализаде сказал, что здесь будет построен очередной национальный парк площадью 100 тысяч гектаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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