Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

5 мая 2018 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Местами ночью и утром слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 13-16, днем - 22-27 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дожди, днем в большинстве районах преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 25-30 градусов тепла, в горах – ночью - 7-12, днем - 14-19 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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