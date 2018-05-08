Очередная акция Национального центра офтальмологии им. академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начал функционировать поезд Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, сообщила во вторник Trend руководитель научно-организационного отдела Центра, доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

Подобная акция осуществляется в Азербайджане впервые и посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Поезд будет оказывать медицинские услуги пациентам в Астаре.

Акция, организованная Центром совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, будет проводиться с 8 по 12 мая.

По словам Абдиевой, эта гуманитарная акция будет осуществляться во всех регионах страны, а также на приграничной с Грузии территории.

В течение дня медицинский персонал (шесть врачей, две медсестры, два резидента, один регистратор и один инженер) могут провести 30 операций и более 300 процедур по обследованию и лечению. Все оборудование поезде американского, немецкого, японског и, итальянского производства.

Абдиева добавила, что мероприятия, проводимые Национальным центром офтальмологии, являются частью проектов, реализуемых в сфере здравоохранения.

«Выездная клиника Центра с 2005 года оказывает постоянные услуги пациентам в различных регионах республики. До сегодняшнего дня на местах было проведено более двух тысяч операций и около 30 тысяч обследований и процедур лечения», - сказала Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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