Bakcell поддержала турнир по шахматам и шашкам среди детей с нарушениями зрения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении турнира по шахматам и шашкам среди детей с нарушениями зрения, который прошел с 25 апреля по пятое мая 2018 года в Баку.

Турнир по шахматам и шашкам среди детей с нарушениями зрения, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, был проведен в школе-интернате №5 для детей с ограниченными возможностями. Победителями турнира стали Маммадов Нахид (шахматы) и Азизов Азим (шашки).

В соревнованиях приняли участие более 40 детей с нарушениями зрения. Молодые талантливые шахматисты и шашисты, занявшие призовые места, получили ценные подарки от компании Bakcell.

Компания Bakcell уже многие годы поддерживает проведение международных детских турниров по шахматам в нашей стране. В рамках свой программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars мобильный оператор оказывает поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществляет масштабные проекты, направленные на оказание помощи детям со специальными нуждами.

