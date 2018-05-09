Будут оштрафованы виновники появления неприятного запаха в Баку

9 мая 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана 4-8 мая провело мониторинг в связи с резким запахом, появившимся в воздухе, который особенно ощущался в Хатаинском, Низаминском и Сабаильском районах Баку, взяло пробы и провело анализы атмосферного воздуха, говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

Согласно результатам анализов, в определенные дни содержание примесей углеводородного газа и гидрогена сульфида в воздухе в несколько раз превышало норму.

Во время мониторинга резкий запах больше всего ощуался на территории нефтеперерабатывающего завода, вокруг сооружений по биологической очистке нефтеперерабатывающего завода и очистке нефтяных вод ЗАО «Экол инженерные услуги».

Было установлено, что главными источниками резкого запаха являются этот завод и сооружение по очистке нефтяных вод ЗАО «Экол инженерные услуги».

Вышеназванные предприятия были официально предупреждены о нарушении технологического процесса и несоблюдении норм очистки сточных вод. В данный момент в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законом и оформляются документы для наложения штрафа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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