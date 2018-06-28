В ВС Азербайджана введен особый режим службы

28 июня 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приказу министра обороны Азербайджана, в связи с резким повышением температуры воздуха в стране, с целью охраны здоровья личного состава, в особенности молодых солдат, в ВС Азербайджана введен особый режим службы, сообщили в четверг в минобороны, отвечая на запрос Trend.

В солдатских общежитиях, столовых, других административных зданиях и классных комнатах установлены современные кондиционеры, воинские части оснащены охлаждающим оборудованием и средствами.

Занятия по боевой подготовке проводятся до 11.00 и после 17.00. Днем военнослужащим предоставляется время для отдыха.

На территории воинских частей, боевых позициях и местах учений созданы тенистые места, установлены душевые. Все военнослужащие постоянно обеспечиваются бутилированной питьевой водой.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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