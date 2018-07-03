Очередной шаг от AtaBank в рамках проекта «Заранее подумаем о будущем» (ФОТО)

3 июля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Заранее подумаем о будущем», поддерживаемым ОАО AtaBank, ученики 11 школы-интерната были приглашены в филиал «Достлуг» банка, расположенный по адресу пр. Азадлыг 124. На встрече сотрудники Департамента маркетинга и коммуникаций AtaBank ознакомили студентов с общим банковским делом и предоставили им подробную информацию о деятельности различных департаментов и отделов банка, а также об услугах, предоставляемых клиентам банка.

Директор департамента Орудж Ибрагимов встретился с учениками, ответил на их вопросы и рассказал о большой роли образования в жизни человека и о целях, которые может достичь каждый, постоянно работая над собой. Он рассказал о своей вере в то, что возможно через несколько лет они могут работать в одном банке с теми из подростков, кому интересна работа в банковской сфере. Орудж Ибрагимов особо подчеркнул, что AtaBank всегда уделяет большое внимание социальным проектам и гордится поддержкой таких проектов.

Хотелось бы отметить, что в начале июля во время итогового мероприятия состоится показ короткометражного фильма, подготовленного совместно с учениками 11-й школы-интерната интегрированного обучения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский банк огласил объемы чистой прибыли
Бизнес 24 апреля 16:06
Fitch поставило на пересмотр рейтинги некоторых азербайджанских банков
Бизнес 20 декабря 2017 15:39
AtaBank обратился к держателям пластиковых карт
Бизнес 11 октября 2017 20:01
В структуре азербайджанского банка произошли изменения
Бизнес 29 сентября 2017 10:54
Fitch положительно оценивает консолидацию двух азербайджанских банков
Бизнес 5 июля 2017 10:53
Новые назначения в азербайджанском Atabank
Бизнес 4 июля 2017 11:20
AtaBank порадовал учеников детского дома (ФОТО)
Общество 29 июня 2017 15:18
Сократилось число членов Азербайджанского фонда страхования вкладов
Бизнес 9 июня 2017 10:04
Азербайджанский Atabank планирует сделать упор на развитии онлайн-услуг
Бизнес 1 июня 2017 14:02
В Азербайджане завершился процесс консолидации двух банков
Бизнес 1 июня 2017 11:09
Atabank получил специальный приз от MasterCard
Бизнес 25 мая 2017 15:56
Объединение Atabank и Caspian Development Bank завершится максимум через три месяца - акционер
Бизнес 21 апреля 2017 16:01
После объединения двух азербайджанских банков сокращения штата сотрудников не ожидается
Бизнес 21 апреля 2017 11:42
Финрегулятор: Объединение Atabank и Caspian Development Bank позволит сформировать более сильный и устойчивый банк
Бизнес 21 апреля 2017 11:31
У вкладчиков Caspian Development Bank не будет никаких проблем после объединения с Atabank - акционер (ФОТО)
Бизнес 21 апреля 2017 11:26
Азербайджанский Atabank поглощает Caspian Development Bank
Бизнес 18 апреля 2017 12:05
AtaBank будет работать в усиленном режиме во время Бакинского торгового фестиваля
Бизнес 12 апреля 2017 13:41
AtaBank провел соревнование "Брейн-ринга" среди женщин (ФОТО)
Общество 7 марта 2017 09:50