Очередной шаг от AtaBank в рамках проекта «Заранее подумаем о будущем» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Заранее подумаем о будущем», поддерживаемым ОАО AtaBank, ученики 11 школы-интерната были приглашены в филиал «Достлуг» банка, расположенный по адресу пр. Азадлыг 124. На встрече сотрудники Департамента маркетинга и коммуникаций AtaBank ознакомили студентов с общим банковским делом и предоставили им подробную информацию о деятельности различных департаментов и отделов банка, а также об услугах, предоставляемых клиентам банка.

Директор департамента Орудж Ибрагимов встретился с учениками, ответил на их вопросы и рассказал о большой роли образования в жизни человека и о целях, которые может достичь каждый, постоянно работая над собой. Он рассказал о своей вере в то, что возможно через несколько лет они могут работать в одном банке с теми из подростков, кому интересна работа в банковской сфере. Орудж Ибрагимов особо подчеркнул, что AtaBank всегда уделяет большое внимание социальным проектам и гордится поддержкой таких проектов.

Хотелось бы отметить, что в начале июля во время итогового мероприятия состоится показ короткометражного фильма, подготовленного совместно с учениками 11-й школы-интерната интегрированного обучения.

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