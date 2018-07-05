В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

5 июля 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку сменился перевозчик, работающий на регулярном автобусном маршруте номер 32 (сад Самеда Вургуна – улица Джамшида Нахчыванского).

Об этом в четверг говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Осуществляющий временную эксплуатацию маршрута перевозчик не соблюдал правила перевозки пассажиров, что привело к определенным трудностям в работе маршрута и в итоге - к недовольству граждан. В последнее время в связи с деятельностью маршрута на горячую линию "141" Бакинского транспортного агентства поступали многочисленные жалобы граждан.

Согласно изменениям, перевозку пассажиров по данному маршруту будет осуществлять перевозчик, который имеет на балансе исправные транспортные средства, соответствующие требованиям пассажиров.

БТА также сообщает, что с целью улучшения обслуживания общественным транспортом жителей жилого комплекса Qobu Park, построенного для вынужденных переселенцев, были внесены изменения в схему движения автобусов маршрута номер 140. Согласно новой схеме движения, автобусы будут следовать от центра транспортного обмена Локбатан до жилого комплекса Qobu Park.

В настоящее время движение автобусов маршрута номер 140 по новой схеме осуществляется в тестовом режиме.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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