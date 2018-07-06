Минэкологии Азербайджана обнародовало причину массовой гибели рыбы в Каспийском море

6 июля 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало причины массовой гибели рыбы на острове Песчаный (Гум адасы), расположенном в Бакинской бухте.

Сотрудники гидробиологической лаборатории Института зоологии министерства и Национальной академии наук для расследования причины происшествия провели осмотр этой территории, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в пятницу.

В ходе осмотра было установлено, что погибли мальки остроноса. Сотрудники министерства и НАНА провели анализ рыб и образцов воды для того, чтобы выяснить причину гибели рыбы.

В результате общих, биологических, морфологических и физиологических анализов образцов рыбы не было выявлено каких-либо возбудителей инфекционных заболеваний и случаев отравления.

Результаты анализа воды показали, что в день взятия образцов количество растворенного в воде кислорода достигло неоптимального уровня - 1,5-4 мг/литр при норме 6 мг/литр. Вследствие того, что организм рыб не привык к таким изменениям, это привело к массовой гибели мальков остроноса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия о возможности финансирования научного проекта Азербайджана
ИКТ 13:46
В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане
Общество 2 июля 20:48
Академия Наук Азербайджана объявила тендер на ремонтные работы
Тендеры 2 июля 15:26
В Азербайджане должно отдаваться предпочтение исследованиям в области нанотехнологий
Общество 30 июня 12:03
В Азербайджане произошло очередное землетрясение
Общество 29 июня 15:48
Азербайджан предлагает учредить награды для ученых тюркских стран
Общество 28 июня 18:25
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2018 г.
Политика 19:07
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса
В мире 19:07
Азербайджан надеется на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению с ЕС - посол
Политика 18:58
Хорватия повышает туристический налог на 25% процентов
Европа 18:53
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией
Экономика 18:44
В сфере туризма и образования в Азербайджане будут использованы технологии дополненной реальности
ИКТ 18:28
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 18:22
У производителя золота в Азербайджане появятся новые акционеры
Бизнес 18:03
Увеличилось число абонентов мобильной связи в Турции
Бизнес 17:59