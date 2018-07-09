В Азербайджане у браконьеров изъято 17 охотничьих ружей

9 июля 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе регулярных рейдов сотрудников министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, проведенных в первом полугодии этого года с целью пресечения незаконной охоты на диких птиц и животных и незаконного их содержания, в общей сложности в отношении правонарушителей было составлено 529 актов и 152 протокола. В результате был наложен административный штраф в размере 116 315 манатов.

Об этом говорится в понедельник в сообщении министерства.

Данные лица занимались незаконной охотой на особо охраняемых природных территориях и в охотничьих хозяйствах. Для осуществления дальнейших действий девять дел были направлены в правоохранительные органы, 30 - в исполнительные органы и четыре - в соответствующие районные суды.

В отношении браконьеров было составлено 27 актов и 30 протоколов, был наложен административный штраф в сумме 40 497. У правонарушителей были изъяты 17 охотничьих ружей, 83 патрона, 23 рыболовных сетей, два мотора для лодок и одна лодка.

Министерство продолжает рейды с целью устранения случаев незаконной охоты.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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