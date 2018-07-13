Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в выходные дни

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для тех, кто планирует отправиться в путешествие в выходные дни, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов , распространенном в пятницу.

В регионе Большого и Малого Кавказа преимущественно вечером и ночью местами ожидаются грозовые дожди. В предгорных районах температура воздуха составит 29-34,в горных районах 23-28 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидается солнечная погода. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 31-36 градусов тепла.

В низменных районах будет солнечно, западный ветер местами временами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ожидается солнечная погода. Максимальная температура воздуха составит 35-40, местами до 42 градусов тепла.

На выходные в столице будет солнечно, временами ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная температура воздуха составит 31-36 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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