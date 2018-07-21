Представлено лого летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку-2019»

БАКУ /Trend/ - В субботу начался официальный обратный отсчет времени до XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет в будущем году в Баку.

В связи с этим организационный комитет летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) «Баку-2019» представил официальное лого турнира.

Как говорится в сообщении министерства молодежи и спорта, лого, оформленное местными дизайнерами брендового агентства «Leo Burnett», отражает современный, динамичный и гибкий бренд, усиливающий дух дружбы, справедливой игры и толерантности. Главной целью бренда является отражение древней культуры, истории города, страны, которая проводит международные спортивные соревнования, и в то же время демонстрация различия между спортивными соревнованиями, которые состоятся в будущем году, и предыдущими, а также демонстрация на спортивном соревновании, объединяющем миллионы людей, девиза «Смотри и чувствуй!».

Лого, объединившее в себе наследие и культуру Баку (огонь и древний азербайджанский орнамент – бута), а также концепцию единства и дружбы, в то же время отражает грандиозные современные архитектурные образцы столицы Азербайджана (Огненные башни и Центр Гейдара Алиева). Это лого, оживляющее яркие цвета, изображает красоту Баку и положительную энергию каждого участника соревнований.

«Представленное нами лого наряду с тем, что является проявлением азербайджанской культуры, также отражает спортивную борьбу, объединяющую миллионы людей, вдохновляющую весь мир и отражающую истинный дух европейского олимпийского движения. Обладающий большой спортивной традицией Азербайджан, который на высоком уровне провел множество престижных соревнований, с нетерпением ждет дня, когда будет поприветствовать молодых атлетов Европы в Баку», - сказал министр молодежи и спорта Азербайджана, зампредседателя оргкомитета «Баку-2019» Азад Рагимов.

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