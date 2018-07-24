В Азербайджане за полмесяца нарушители экологического законодательства оштрафованы на десятки тысяч манатов

24 июля 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты проверок, проведенных в Азербайджане с 1 по 15 июля сотрудниками департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

В ходе проверок за нарушения юридическими и физическими лицами экологического законодательства в сфере охраны земли, а также ее недр, в области охраны водных ресурсов, флоры и фауны и защиты атмосферного воздуха от бытовых и производственных отходов был составлен 181 акт и протокол, для устранения выявленных недостатков направлено 32 обязательных для исполнения указания.

В целом по 30 делам предъявлен штраф на сумму 23 650 манатов, по ущербу окружающей среде открыто 13 дел и предъявлен иск на сумму более 12 409 манатов.

За выбросы отходов в окружающую среду в отношении физических и юридических лиц применены штрафные санкции по 135 делам на общую сумму более 33 831 маната.

Для принятия мер в правоохранительные органы направлено 17 дел, в исполнительные структуры – 12, в суды - шесть дел.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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