Перебоев в подаче электроэнергии в поселке Масазыр не будет - "Азерэнержи"

БАКУ /Trend/ - Распространенная в СМИ информация о том, что в связи с инспекцией на линиях электропередач мощностью 110 кВт в поселке Масазыр Абшеронского района возникнут перебои в энергоснабжении не отражают действительности.

Об этом говорится в заявлении ОАО "Азерэнержи", распространенном во вторник.

Отмечается, что даже ремонтно-восстановительные работы на данных линиях не могут стать причиной перерыва в обеспечении электроэнергией.

«Просим СМИ быть внимательными при распространении информации, связанной с ОАО "Азерэнержи" и обобщать ее после уточнения в соответствии с профессиональной этикой журналистов», - отмечается в заявлении.

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