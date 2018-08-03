Минэкологии Азербайджана о причинах появления пыли в воздухе

3 августа 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пыль, наблюдаемая в последнее время на территории Азербайджана, возникает в связи с антропогенными причинами, то есть носит локальный характер.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказала завотделом по экологическому просвещению и связям с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умйара Тагиева.

Она отметила, что обычно пыль появляется во время строительных работ в результате нарушения с экологической точки зрения правил строительства и в ходе работы каменных карьеров.

«Министерство экологии и природных ресурсов продолжает рейды по устранению этих проблем. В случае, если сбрасываемые или сливаемые в окружающую среду отходы превышают норму, то в соответствии со статьей 233 Кодекса об административных правонарушениях должностные лица будут оштрафованы в размере 2500-4000 манатов, юридические лица – на 10 000 – 12 500 манатов», - сказала Тагиева.

По ее словам, пыль больше всего наблюдается на Абшеронском полуострове.

«Когда наблюдается пыль, то создаются благоприятные метеорологические условия и для накопления вредных веществ, выбрасываемых а атмосферу. Поэтому возникают дополнительные риски для человеческого организма, в основном это негативно отражается на людях, страдающих заболеваниями дыхательных органов», - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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