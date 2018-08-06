В двух районах Баку будет ограничена подача воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня в жилой массив «Ени Ясамал», территории вокруг Ганлыгёль в Ясамальском районе, а также на улице Иззета Набиева в Сабаильском районе Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОА «Азерсу», распространенном в понедельник.

Перебои связаны с проведением работ по реконструкции в инфраструктуре водоснабжения на территории Ганлыгёль в Ясамальском районе столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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