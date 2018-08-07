В Азербайджане готовятся новые критерии оценки инвалидности

7 августа 2018 02:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник прошло очередное заседание рабочей группы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, созданной с целью усовершенствования системы реабилитации и оценки инвалидности, говорится в сообщении министерства.

Министр Сахиль Бабаев на заседании отметил, что рабочая группа, созданная с целью обеспечения полной прозрачности системы реабилитации и оценки инвалидности, проводит совместную работу с соответствующей рабочей группой минздрава.

«Уже рассматриваются вопросы назначения инвалидности, связанное й с заболеваниями из группы риска. Также продолжается изучение заявок, поступивших в электронную систему по оценке инвалидности», - сказал Бабаев.

Министр добавил, что в настоящее время проводится работа по построению системы обращений для более совершенной оценки инвалидности, устранению пробелов в нормативно-правовых актах, способствующих излишней волоките, по усовершенствованию структуры обращений для оценки инвалидности. Бабаев также сказал, что готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в правила, связанные с процедурами передачи обращений на медико-социальную экспертизу.

"В то же время готовятся предложения в связи с применением новых критериев оценки инвалидности в соответствие с опытом передовых стран, в том числе стран-членов Европейского союза", - отметил министр.

На заседании обсуждались результаты проведенных рабочей группой исследований, работа по реализации мероприятий административного и системного характера, определенных на краткосрочный и среднесрочный период, вопросы эффективной организации системы реабилитации лиц, имеющих инвалидность, усиления материально-технического снабжения центров реабилитации и даны соответствующие поручения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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