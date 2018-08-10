В Азербайджане более 3400 иностранцев получили разрешение на временное проживание (ФОТО)

10 августа 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 3406 иностранцам и лицам без гражданства, обратившимся в Государственную миграционную службу Азербайджана, были выданы разрешения на временное проживание, 358 лицам – на постоянное проживание (продление срока), для 47 человек был продлен срок временного пребывания в стране, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

За указанный период 705 иностранцам было разрешено заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью.

Отметим, что в целом в июле было принято 4516 решений о предоставлении разрешений на временное и постоянное проживании, выдаче разрешений на работу, а также продлении срока временного пребывания в стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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