Награждены призеры заключительного дня XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку прошла церемония награждения призеров заключительного дня соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В последний день соревнований завершились выступления гимнасток 2003-2005 годов рождения.

В композициях с обручем весь подиум заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт". Так, первое место завоевала Елизавета Лузан (17,200), второе место - Нармина Самедова (17), а третье место - Арзу Джалилова (14,950).

В композициях с мячом также отличились представительницы клуба "Оджаг Спорт". Так, первое место заняла Арзу Джалилова (17,650), второе место - Елизавета Лузан (17,450), а третье место - Нармина Самедова (17,150).

В композициях с булавами первые два места заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт" - Нармина Самедова (17,250) и Арзу Джалилова (16,650), а третье место заняла представительница Бакинской школы гимнастики Дарья Фаршбафшахрияри (15,700).

В композициях с лентой снова все три места заняли представительницы клуба "Оджаг Спорт". Так, первое место заняла Нармин Байрамова (15,150), второе место - Елизавета Лузан (15,100), а третье место - Арзу Джалилова (15).

Таким образом завершился XXV Чемпионат Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике, прошедших в Национальной арене гимнастики.

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