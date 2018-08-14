В Баку прибыла делегация во главе с главнокомандующим силами жандармерии Турции (ФОТО)

14 августа 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Рамиля Усубова в страну с официальным визитом прибыла делегация во главе с главнокомандующим силами жандармерии Турции генералом армии Арифом Четином, говорится в сообщении МВД, распространенном во вторник.

Сначала гости посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а также комплекс «Вечный огонь» и могилы турецких солдат в Аллее шехидов.

Сегодня же Рамиль Усубов принял турецкую делегацию. Министр подчеркнул, что сегодня под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана прочная общественно-политическая стабильность, обуславливающее стремительное развитие страны в последние годы. Министр выразил уверенность в том, что визит турецкой делегации в Азербайджан окажет положительное влияние на развитие и дальнейшее углубление связей.

Ариф Четин высоко оценил сотрудничество между соответствующими органами двух стран, подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, что продолжит прилагать усилия для развития его армии, Внутренних войск, что это сотрудничество, обмен опытом служат интересам братских народов и стран.

На встрече обсуждались интересующие стороны вопросы.

На приеме присутствовал первый заместитель посла Турции в Азербайджане Волкан Оскипер.

Затем в Главном управлении Внутренних войск состоялась встреча турецкой делегации с заместителем министра внутренних дел, командующим Внутренними войсками, генерал-лейтенантом Шахином Мамедовым.

В ходе визита, который продлится до 16 августа, делегация дружественной и братской страны ознакомится с учебно-образовательным процессом в Высшей военной школе внутренних войск, условиями, созданными для курсантов, а также с N-й воинской частью, расположенной в Баку, понаблюдает за специальным тактическим учением в Учебном центре внутренних войск, посетит Центр Гейдара Алиева и другие культурные и исторические памятники столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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