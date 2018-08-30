В ряде школ Азербайджана первый учебный день начнется с 17 сентября

30 августа 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ "О праздновании "Дня знания" и проведении первых учебных дней в 2018-2019 учебном году", говорится в четверг в сообщении министерства.

Согласно приказу, "День знаний" во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана будет отмечаться 15 сентября 2018 года.

В приказе отмечено, что мероприятие начнется в 08:00 с исполнения государственного гимна Азербайджана.

В школах с пятидневной учебной неделей первый учебный день начнется с 17 сентября, в школах с шестидневной учебной неделей - 15 сентября.

Местным органам управления образованием были даны поручения по осуществлению вопросов, вытекающих из этого приказа.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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