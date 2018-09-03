В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля

3 сентября 2018 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности пресекло ввоз в Азербайджан 24700 килограммов картофельной продукции, зараженного насекомыми вредителями, говорится в понедельник в сообщении Агентства.

Фитосанитарные инспекторы Агентства провели осмотр картофельной продукции, экспортируемой из Ирана по фитосанитарному сертификату и предусмотренной для отправки в ООО "Гюллю-80" (Güllü-80), и обнаружили насекомых вредителей в данной продукции.

Было предположено наличие в продукции колорадского картофельного жука (Leptinotorsa decemlineata Say). Для подтверждения наличия опасного насекомого были взяты образцы продукции и вредителя и направлены в соответствующую лабораторию Института Агентства. В результате исследований, было подтверждено наличие этого жука в продукции.

Учитывая опасность обнаруженного вредителя, в отношении которого были приняты карантинные меры, в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для возврата в Иран 24700 килограммов картофельной продукции.

Отметим, что согласно закону "О фитосанитарном контроле", при наличии риска заражения вредными организмами импортируемых растений и растительной продукции, Агентство пищевой безопасности проводит соответствующие мероприятия с целью предотвращения ввоза продукции в страну и ее распространения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пресечен импорт мяса конины в большом количестве
Общество 30 августа 19:57
В Азербайджане запущено мобильное приложение для мониторинга качества пищевых продуктов
ИКТ 15 августа 16:15
Агентство пищевой безопасности о причинах массового отравления в известном ресторане Баку
Происшествия 13 августа 15:35
В Азербайджане будет усилен надзор за продбезопасностью в сегменте МСП (ФОТО)
Бизнес 10 августа 18:23
Агентство продбезопасности Азербайджана об эпизоотической ситуации в Грузии
Общество 8 августа 16:30
В одном из районов Баку приостановлена незаконная работа пунктов по забою животных (ФОТО)
Общество 4 августа 15:32
Лента новостей
Azercell заботится об абонентах с ограниченными физическими фозможностями
ИКТ 22:19
Пилот "Макларен" Вандорн покинет команду "Формулы-1" в конце сезона
Другие страны 22:04
Высказанные в Сочи мнения говорят о том, что азербайджано-российские отношения вышли на новый этап - депутат
Политика 21:32
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 21:21
Президент Ильхам Алиев: Призываю все дружественные страны использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс
Политика 21:06
Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана со всеми тюркоязычными государствами укрепляются и расширяются
Политика 21:01
Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Сан-Марино
Политика 20:50
Начались совместные летно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз - 2018» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20:36
Турецкая компания завод по производству металлоконструкций в Узбекистане
Узбекистан 20:28