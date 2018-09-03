В Азербайджане выявлены насекомые вредители в порядка 25 тоннах импортного картофеля

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности пресекло ввоз в Азербайджан 24700 килограммов картофельной продукции, зараженного насекомыми вредителями, говорится в понедельник в сообщении Агентства.

Фитосанитарные инспекторы Агентства провели осмотр картофельной продукции, экспортируемой из Ирана по фитосанитарному сертификату и предусмотренной для отправки в ООО "Гюллю-80" (Güllü-80), и обнаружили насекомых вредителей в данной продукции.

Было предположено наличие в продукции колорадского картофельного жука (Leptinotorsa decemlineata Say). Для подтверждения наличия опасного насекомого были взяты образцы продукции и вредителя и направлены в соответствующую лабораторию Института Агентства. В результате исследований, было подтверждено наличие этого жука в продукции.

Учитывая опасность обнаруженного вредителя, в отношении которого были приняты карантинные меры, в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для возврата в Иран 24700 килограммов картофельной продукции.

Отметим, что согласно закону "О фитосанитарном контроле", при наличии риска заражения вредными организмами импортируемых растений и растительной продукции, Агентство пищевой безопасности проводит соответствующие мероприятия с целью предотвращения ввоза продукции в страну и ее распространения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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