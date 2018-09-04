Информационному агентству Trend вручена награда Форума молодежи ОИС (ФОТО)

4 сентября 2018 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в отеле Marriott Absheron при организационной поддержке Форума молодежи Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с «Днем молодежи ОИС» был организован дипломатический прием.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие аккредитованные в Баку посольства, главы международных организаций, государственных структур, представители молодежных организаций и прессы, министерству молодежи и спорта, министерству иностранных дел, Международной агитационной кампании «Справедливость для Ходжалы», Агентству международной информации Trend и другим структурам были вручены памятные награды Форума.

Выступивший на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, посол Палестины Насир Абдулкерим назвали принятую на четвертой конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС в Баку в апреле этого года Молодежную стратегию наиважнейшим вкладом правительства Азербайджана в молодежную политику ОИС , а также поздравили всю молодежь ОИС с Днем молодежи.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом и торжественным приемом.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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