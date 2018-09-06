Исполняется год со дня смерти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется год со дня смерти всемирно известного азербайджанского ученого, основателя теории нечеткой логики и нечетких множеств, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде.

Лютфи Рагим оглу Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в Баку, начальное образование получил в средней школе № 16. В 1932 году семья Алескерзаде была вынуждена переехать в свою отчизну Южный Азербайджан. Завершив здесь среднее образование, Лютфи Заде поступил на факультет электрической инженерии Тегеранского университета. После успешного окончания вуза он в 23 года переехал в Соединенные Штаты Америки для продолжения образования в Массачусетском технологическом институте. Фундамент его известных мировой науке 6 важных теорий был заложен именно здесь.

С 1944 по 1959 год Лютфи Заде получил ученую степень магистра и доктора в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете. В 1959 году занял должность профессора в Университете Беркли, а с 1963 года возглавлял кафедру «Электрической инженерии и компьютерных наук». В этом университете Л.Заде работал профессором и директором Института Soft Computing.

Всемирную известность и славу азербайджанскому ученому принесла теория нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория придала новое выражение понятию двойных множеств – нечеткие множества, и позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Ему были посвящены книги «Корифей современной науки», «Мир не может существовать без гениев», снят документальный фильм «Далекий и близкий Лютфи Заде», созданы ассоциация «Наследие Заде и искусственный интеллект» и Международная академия современных наук имени Лютфи Заде.

Его известные теория пространства состояний и теория управления и наблюдения за динамическими системами составляет основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (NASA) исследует, проектирует и применяет системы управления на основе этих теорий.

В последний раз всемирно известный ученый прибывал в Баку в ноябре 2008 года для участия в международной выставке и конференции телекоммуникаций и информационных технологий «БакуТел». Лютфи Заде также принимал участие в мероприятии, организованном в Президиуме НАНА, в котором ему был вручен Почетный диплом НАНА за заслуги в науке.

В настоящее время такие престижные компании Японии, как “Mitsubishi”, “Toshiba”, “Sony”, “Canon”, “Sanyo”, “Nissan”, “Honda” и другие используют технологии нечеткой логии в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, вакуумно-химических очистителей, управлении автомобилями, поездами, промышленными процессами.

Отметим, что в 1989 году за успехи теории нечеткой логики в промышленности Л.Заде был награжден самой высокой наградой Японии "Honda", которая присуждается японским деятелям науки.

Лютфи Заде - единственный человек, избранный пожизненным профессором Университета Беркли.

Он был ведущим специалистом НАСА и НАТО. Также возглавлял Институт информационных технологий “İnstitute Zadeh-ZİFT” в городе Беркли, в котором он проживал. Для информации сообщим, что Лютфи Заде был вторым ученым в мире после немецкого ученого Макса Планка, имя и название теории которого, еще при его жизни, носил научный центр.

Лютфи Заде был членом многих зарубежных академий. Он был удостоен наград и медалей многочисленных почетных обществ и фондов, являлся почетным доктором общественных организаций и иностранных государств. Всемирно известный ученый также был избран членом и почетным академиком Национальной инженерной академии США, Российской академии естественных наук.

Отметим, что тело учёного, согласно его завещанию было привезено в Азербайджан, и он был похоронен в Первой аллее почётного захоронения. В канун годовщины смерти выдающегося учёного был воздвигнут надгробный памятник на его могиле, подготовленный народным художником, академиком Омаром Эльдаровым.

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