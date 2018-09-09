Азербайджанский дирижер занял второе место на международном конкурсе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главный дирижер Бакинского камерного музыкального оркестра и Мюнхенского Нового филармонического симфонического оркестра Германии Фуад Ибрагимов занял второе место на IV Международном конкурсе дирижеров имени Евгения Светланова, проведенного в Париже при поддержке "Radio France", "France musique", "L'orchestre philharmonique" и Фонда Гейдара Алиева.

Из четырех кандидатов, принявших участие в финале конкурса, Фуад Ибрагимов и Дмитрий Филатов заняли второе место. По мнению жюри, Фуад Ибрагимов и Дмитрий Филатов оценены как равносильные соперники и удостоены второго места. Было принято решение о не присуждении первого места. Другие два кандидата Хаоран Ли и Вилсон НГ награждены дипломами конкурса.

Выступившая в заключение учредительница конкурса Марина Боуэр выразила признательность партнерам конкурса. «Выражаем признательность нашим партнерам, в частности, Фонду Гейдара Алиева за поддержку в проведении конкурса», - сказала М.Боуэр.

Отметим, что кандидатское досье Фуада Ибрагимова было представлено на конкурс Фондом Гейдара Алиева. Он был отобран на IV Международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова из 350 кандидатов.

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