Фонд Гейдара Алиева подарил первоклассникам из малообеспеченных семей школьные принадлежности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, которые пойдут в первый класс в 2018-2019 учебном году, вручены подарки со школьными принадлежностями. Об этом говорится в сообщении Фонда, распространенном в среду.

Подарки были розданы при поддержке министерства труда и социальной защиты населения более 13 тысячам первоклассников из семей, получающих адресную социальную помощь по стране.

В подарочный комплект, подготовленный для малообеспеченных семей по заказу Фонда Гейдара Алиева, входят портфель и ежедневные школьные принадлежности.

Отметим, что в рамках проекта «Поддержка образования» Фонд каждый год дарит портфель и различные школьные принадлежности учащимся первых классов из малообеспеченных семей. Придавая особое значение в своей деятельности сфере образования, Фонд Гейдара Алиева, наряду с оказанием в рамках этого проекта социальной поддержки малообеспеченным семьям, также вносит свой вклад в развитие образования.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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