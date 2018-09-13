Бакинская Высшая школа нефти – лидер по числу Президентских стипендиатов

13 сентября 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объявлены имена студентов, которые добились самых высоких результатов на вступительных экзаменах по группам специальностей в вузы Азербайджана в 2018-2019 учебном году и которым, по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предоставлена Президентская стипендия. Двадцать шесть студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей и удостоенных стипендии в соответствии с Указом Президента №564 от 3 сентября 2001 года «Президентская стипендия для студентов высшего образования Азербайджанской Республики», являются студентами Бакинской Высшей Школы нефти (БВШН). Это рекордный показатель, который вывел БВШН в лидеры среди вузов республики по числу Президентских стипендиатов в этом году.

Ниже приводятся данные о количестве Президентских стипендиатов, поступивших в вузы страны в 2018-2019 учебном году.

Высшее учебное заведение

Кол-во

1

Бакинская Высшая школа нефти

26

2

Азербайджанский медицинский университет

24

3

Азербайджанский государственный экономический университет

18

4

Бакинский государственный университет

12

5

Университет ADA

11

6

Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

8

7

Академия полиции

1

8

Нахичеванский государственный университет

1

9

Азербайджанский Государственный Университет нефти и промышленности - UFAZ

1

Ранее в этом году БВШН установила еще один рекорд среди высших учебных заведений Азербайджана. Все тринадцать абитуриентов, набравших по итогам вступительных экзаменов для первой группы специальностей 700 баллов, выбрали для получения высшего образования один вуз – Бакинскую Высшую школу нефти.

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